OL : Ligue 1, la réponse d'un parlementaire à Aulas

Jean-Michel Aulas tient la réponse d’un parlementaire passionné de football. Gwendal Rouillard, député du Morbihan, a plutôt invité les présidents de clubs à parler d’une même voix.

Jean-Michel Aulas renvoyé vers ses homologues

Jean-Michel Aulas a adressé un courrier aux parlementaires et sénateurs afin d’attirer leur attention sur la décision du gouvernement mettant fin à la saison 2019-2020. Décision que le patron de l’OL conteste. Dans sa lettre, il soutient que la Ligue 1 peut bien se poursuivre. Il pointe dès lors une décision hâtive et souhaite que les autorités reviennent sur leurs pas.

Mais selon le député LREM, cette démarche de Jean-Michel Aulas est trop individualiste. Elle aurait plus de poids, si l’ensemble des responsables de clubs adoptait une position commune sur l’avenir du Football, vu l’impact de la crise de Covid-19 sur leurs activés.

« Je comprends parfaitement qu'on puisse défendre son club et ses intérêts. C'est légitime et même souhaitable. Mais ce que nous attendons de Jean-Michel Aulas et des autres dirigeants, ce sont des propositions et un comportement qui incarnent l'intérêt général », a fait remarquer Gwendal Rouillard, dans L’Équipe.

Rouillard met les clubs face à leurs responsabilités

Selon le constat de ce dernier, « depuis des semaines, nous avons des prises de position individuelles, des tensions entre les uns et les autres, mais aucune parole collective… ». « Je n'ai rien entendu ou presque sur l'avenir du football français et européen, l'évolution du modèle économique des clubs pros, l'accroissement de leur responsabilité sociale, la régulation ou l'équité entre les clubs.

Un de ces instruments, c'est l'instauration du « salary cap », en France et en Europe. Je serais curieux d'entendre Jean-Michel Aulas sur cette question. C’est ce que j'attends des dirigeants du foot français : comment structurer les clubs dans la France du XXIe siècle », a proposé le parlementaire de 44 ans.