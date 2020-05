LOSC Mercato : Boca, négociations en vue pour Junior Alonso

Junior Alonso est prêté depuis janvier 2019 à Boca Juniors. Le défenseur paraguayen ne devrait pas revenir au LOSC à l’issue de son prêt cet été car le club argentin veut le conserver.

Junior Alonso parti pour rester à Boca Juniors ?

Boca Juniors souhaite encore bénéficier des services de Junior Alonso. Le défenseur paraguayen est prêté avec option d’achat par le LOSC depuis janvier 2019. Alors que son prêt arrive à son terme cet été, le club argentin veut lever l’option d’achat du joueur qui s’élève à 3,5 millions d’euros. Sauf qu’avec la crise liée au coronavirus, le club argentin pourrait ne pas disposer de ce montant.

Jorge Ameal, le président de Boca, indiquait d’ailleurs qu’il voudrait négocier un nouveau prêt pour le défenseur. Mais le LOSC ne compte pas prêter le joueur à qui il reste un an de contrat. Désireux de conserver Junior Alonso, le Xeneize souhaite dès lors négocier une réduction du montant de son transfert avec Lille. C’est ce qu’a fait savoir Diego Serratti, l’agent du joueur. « Il est très difficile, voire impossible, pour Junior Alonso de continuer à Boca en prêt. Boca sait dans quels termes cela pourrait continuer. Lille est au courant de tout et est ouvert à la négociation. Nous attendons de nous asseoir et de discuter pour voir ce qui est le mieux pour tout le monde », a déclaré Diego Serratti à ABC Cardinal.