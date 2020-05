LOSC Mercato : Renato Sanches évoque un retour au Portugal

Arrivé au LOSC l’été dernier, Renato Sanches a retrouvé des sensations à Lille. S’il s’épanouit chez les Dogues, le champion d’Europe portugais pense à un retour au bercail.

LOSC, Renato Sanches a le mal du pays

Après un passage raté au Bayern Munich, Renato Sanches a rejoint le LOSC l’été dernier. Un chèque de 20 millions d’euros a suffi à Gérard Lopez pour convaincre le club bavarois de lui céder le milieu de terrain de 22 ans. Sous les ordres de Christophe Galtier, le Portugais se rapproche de son meilleur niveau.

Aujourd’hui au LOSC, Renato Sanches ne ferme pas la porte à un retour au Portugal. La recrue la plus chère de l’histoire de Lille rêve notamment de retourner au Benfica Lisbonne. Mais son retour au bercail n’est pas encore d’actualité comme il l’a fait savoir à un média local.

« Je suis retourné voir Benfica plus d’une fois et j’aimerais y revenir. Mais actuellement, je suis bien à Lille, les choses vont très bien et je suis content d’être à Lille. Si je reviens à Benfica plus tard, je ne veux pas y retourner en étant trop vieux parce que je veux gagner des titres et jouer pour gagner », a déclaré Renato Sanches au micro de BTV.

Renato Sanches est encore sous contrat avec le Lille OSC jusqu’en 2023. Pour sa première année à Lille, le Lusitanien a disputé 33 matches pour 4 buts et une passe décisive. En championnat, les Dogues ont terminé à la 4e place, synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue Europa.