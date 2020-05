PSG : Neymar continue de s’entrainer pour la reprise

Neymar est impatient de revenir sur les terrains. Confinée au Brésil, la star du PSG continue de s’entrainer malgré l’arrêt définitif de la Ligue 1 et veut être dans une forme optimale en cas de reprise de la Ligue des Champions.

Neymar veut être au top

Alors que l’arrêt définitif de la saison en Ligue 1 aurait pu conduire à un relâchement, Neymar a indiqué via les réseaux sociaux qu’il continue de s’entrainer assidûment pour garder le rythme. L'attaquant du PSG, toujours confiné dans sa villa au Brésil, espère être dans une excellente forme lorsqu'il s'agira de revenir en France.

Comme on peut le voir sur les photos et vidéos publiées sur les réseaux sociaux, Neymar fait tout pour être « prêt », notamment en cas de reprise de la Ligue des Champions. « Je suis ici, je m'entraine dur, au même rythme et à la même fréquence qu'en club. Je m'entraine encore plus dur en fait, avec plus d'exercices pour compenser le manque de matches », a-t-il posté sur son compte Instagram.

« L’objectif est d'être prêt quand ils annonceront le retour des activités au club, pour être dans le meilleur état possible. Bien sûr, la compétition manque, mais Ricardo (son préparateur physique, ndlr) a élaboré un plan qui est exécuté à la lettre », a ensuite expliqué l'attaquant brésilien.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais sont toujours en lice en Ligue des Champions. La reprise de la compétition européenne est prévue durant le mois d’août.