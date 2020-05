Real Mercato : L'énorme annonce de Toni Kroos sur son avenir

Au Real Madrid depuis 2014, Toni Kroos est un cadre de l’effectif de Zinedine Zidane. Le champion du monde allemand s’est confié sur son avenir. Un futur qu’il ne voit pas loin de la Maison Blanche.

Toni Kroos veut aller jusqu’au bout avec le Real Madrid

Auréolé d’un titre de champion du monde, Toni Kroos a rejoint le Real Madrid lors de l’été 2014. Le milieu de terrain s’est vite imposé comme une pièce maîtresse de l’entrejeu madrilène. Au point où il s’est vu offrir une prolongation de son contrat jusqu’en 2023. L’ancien milieu du Bayern Munich compte aller jusqu’au terme de son bail.

Interrogé par Eurosport Allemagne, Toni Kroos a fait part de son envie d’aller jusqu’au bout avec les Merengues. « J'ai pour objectif d'être lors des trois saisons à venir un joueur du Real Madrid », a confié le milieu de terrain de 30 ans. Celui-ci évoque même la possibilité de raccrocher les crampons une fois que son contrat aura expiré.

Une retraite au Real Madrid pour Kroos ?

« J'aurai alors 33 ans et cela sera le bon moment pour se demander : "Comment te sens-tu physiquement, es-tu encore motivé, as-tu encore envie de continuer ?" Et là, on verra ce qu'il se passe », a jouté Toni Kroos. L’Allemand est bien conscient qu’il est difficile d’obtenir une prolongation à cet âge avec le Real. Cristiano Ronaldo avait d’ailleurs quitté Madrid à 33 ans il y a deux ans.