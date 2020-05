RC Lens : Kévin N'Doram tenté par le défi du Racing Club

Kévin N’Doram pourrait poursuivre l’aventure hors de l’AS Monaco, faute de temps de jeu sur le Rocher. Prêté au FC Metz, il a pris part à 20 matchs en 28 journées. Le RC Lens serait à ses trousses.

Kévin N’Doram au RC Lens pour 4 M€ ?

Kévin N’Doram serait dans les petits papiers du RC Lens. L’AS Monaco, son club formateur ne compte pas sur lui, ce qui justifie son prêt au FC Metz lors de la saison dernière. Selon L'Equipe, le milieu défensif serait intéressé par le défi du Racing Club.

« Kévin N’Doram aimerait plutôt changer d’air. Il est intéressé par le challenge lensois, où on lui propose un rôle central dans l’équipe et le projet », a informé le quotidien sportif. Non qualifié pour jouer l’Europa, l’AS Monaco devrait dégraisser son effectif et ne pas s'opposer aux départs de ses joueurs.

Le RC Lens a donc une occasion en or de récupérer le joueur de 24 ans, dont la valeur est estimée à 2,8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais la source croit savoir que le transfert de Kévin N’Doram pourrait être bouclé pour « 4 M€ ». Le fils de l'ancienne gloire du FC Nantes Japhet N'Doram est lié à l'AS Monaco jusqu'au 30 juin 2023.