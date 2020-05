OGC Nice Mercato : Un club italien fonce sur Malang Sarr

Un nouveau prétendant se déclare pour Malang Sarr. La Lazio Rome est intéressée par les services du défenseur central de l’OGC Nice et serait passée à l’action pour son transfert.

La Lazio à fond sur Malang Sarr ?

De quoi sera fait l’avenir de Malang Sarr ? Cette question habite l’esprit d’un bon nombre d’observateurs de l’OGC Nice dans la mesure où le défenseur central sera libre de s’engager où il le souhaite le 30 juin prochain. En effet, Malang Sarr a « pris la décision de ne pas prolonger » son aventure chez les Aiglons et ne cache pas son attirance pour la Bundesliga. « Il y a des championnats très attirants, comme le championnat allemand (…) On voit du beau football, c'est engagé, il y a de l'impact, du jeu, de la course et c'est vraiment ce qui me plaît », a-t-il récemment déclaré lors d’un entretien accordé à Téléfoot.

Les clubs allemands, tels que Hoffenheim, Leverkusen, Mönchengladbach et Leipzig s’activent en coulisse pour arracher sa signature. Mais Malang Sarr tient un nouveau point de chute. Le défenseur a tapé dans l’œil de la Lazio Rome selon les informations de TMW. Le média italien révèle que les dirigeants romains ont récemment rencontré l’entourage du joueur en vue de déjouer sa trajectoire. Reste à savoir si les Italiens parviendront à convaincre le joueur niçois de rallier la Serie A cet été.