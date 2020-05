OM : Crise, Steve Mandanda et un coéquipier se rebellent

Il semblerait que Steve Mandanda et un de ses coéquipier non identifié seraient mécontents de la situation tendue qui prévaut actuellement à l’OM. Le gardien de l’Olympique de Marseille et ce joueur ont eu l'occasion de manifester leur mécontentement.

Steve Mandanda et un coéquipier refusent une séance photo

Ce n’est plus la grande sérénité à l’OM depuis le limogeage d’Andoni Zubizarreta de son poste de directeur sportif, jeudi soir. Le licenciement de l’Espagnol aurait entraîné une crise de confiance entre les dirigeants olympiens et le coach André Villas-Boas. Le technicien portugais douterait de son envie de rester sur la banc de l’Olympique de Marseille, où il avait signé fin mai dernier grâce à Zubizarreta. Alors que les tensions suscitées par cette situation ne se sont pas encore calmées, l’Olympique de Marseille pourrait encore avoir à gérer une autre crise. En effet, selon le journaliste Christian Ollivier, le capitaine Steve Mandanda et un autre joueur de l’OM ont refusé de participer à la séance photo du nouveau maillot pour la saison 2020-2021.

« Mandanda et 1 autre joueur (étranger), que je ne parviens pas à identifier, ont refusé de faire le shooting hier avec le nouveau maillot de l’OM. Départ Zubizarreta. Période incertaine. Le projet n'est plus le même. Pression ? », a en effet posté le chef des sports de RTL sur son compte Twitter.

Steve Mandanda est présent à l'OM depuis une douzaine d'années, entrecoupées par son passage à Crystal Palace (saison 2016-2017).