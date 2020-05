OL Ligue 1 : Projet de loi, Aulas répond à Maracineanu

Jean-Michel Aulas a répondu à la Ministre des Sports, Roxana Maracineanu, qui se félicitait du vote du projet de loi qui évite les recours contre les ligues et les fédérations.

Aulas s'en remet au Sénat et au Conseil Constitutionnel

Après avoir décidé de l’arrêt des championnats en avril à cause du Covid-19, le gouvernement a soumis au vote, un projet de loi à l'Assemblée, pour se protéger des attaques, comme celui de Jean-Michel Aulas qui conteste la fin de saison sifflée le 7 avril.

« J’ai proposé un texte de loi qui permet de sécuriser les décisions des fédérations et des ligues face à la crise sanitaire. Je me félicite que notre texte ait été voté et renforcé à l’Assemblée Nationale. C’est mon devoir de garantir aux instances un cadre légal à leurs décisions », s’est réjoui Roxana Maracineanu sur Twitter.

Cette annonce de la Ministre des Sports a fait réagir le président de l’OL sur le même réseau social. « Ce n’est pas si simple, le projet de loi devra aller au Sénat ? Il devra aussi être validé sur un plan constitutionnel ? C’est bien d’aller contre les orientations de l’UEFA, mais ça nous mène où ? Et c’est la démonstration que tout ceci n’est peut-être pas légitime », a répondu Jean-Michel Aulas.

A noter que le dirigeant rhodanien a introduit des requêtes contre la fin de saison validée par la LFP. Il espère désormais le rejet du projet du gouvernement par le Sénat ou le Conseil Constitutionnel.