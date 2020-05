FC Metz Mercato : Annonce officielle pour Alexandre Oukidja

Le FC Metz vient de dissiper les doutes au sujet de l’avenir d’ Alexandre Oukidja. Le portier algérien, qui entrait dans la dernière année de son contrat, a finalement prolongé avec les Grenats.

Alexandre Oukidja rempile avec le FC Metz

Alexandre Oukidja gardera encore les cages du FC Metz pendant de nombreuses saisons. Aujourd'hui, le club a annoncé la prolongation du contrat du portier de 31 ans. Avant cette signature, l’international algérien (2 sélections) entrait dans la dernière année de son contrat cet été.

Avec sa prolongation, Alexandre Oukidja est désormais lié au FC Metz jusqu’en 2023. Le dernier rempart messin n’a pas caché sa joie après avoir rempilé avec le club lorrain. Il voit notamment cette prolongation comme une « preuve de confiance ». « Je suis vraiment ravi de continuer l'aventure à Metz car je m'y plais beaucoup et ma famille également. Je me suis rarement senti aussi bien. Je suis vraiment très heureux de rester dans ce club familial », a confié le gardien sur le site officiel du club.

Une bonne nouvelle pour Vincent Hognon

Alexandre Oukidja a rejoint le FC Metz en 2018 en provenance du RC Strasbourg. Il s’est installé au poste de titulaire dans les cages messines dès sa signature. Cette saison, il a disputé 27 des 28 matches de Ligue 1. Sa prolongation devrait ravir Vincent Hognonqui a récemment déclaré qu’il souhaitait conserver « le maximum de joueurs » cet été.