OM Mercato : Alvaro Gonzalez dans le viseur du Betis Séville

Auteur de belles prestations dans la défense centrale de l’OM, Alvaro Gonzalez serait désormais ciblé par le Betis Séville en vue du mercato estival.

Le Betis Séville à l’affût pour Alvaro Gonzalez ?

Prêté avec option d’achat l’été dernier par Villarreal, Alvaro Gonzalez a été un artisan clé du bon parcours de l’OM cette saison. Impérial au coeur de la défense olympienne, l’Espagnol se serait fait remarquer par les recruteurs du Betis Séville. D’après les informations du journal andalou Estadio Deportivo, les recruteurs du club de Liga souhaiteraient signer le Marseillais de 30 ans en cas de départ de Zouhair Feddal ou d'Aïssa Mandi cet été. Le quotidien espagnol indique que le Betis Séville croit pouvoir réaliser l’opération en échange de moins de 10 millions d’euros.

Mission possible pour le Betis Séville ?

Pour garder Alvaro Gonzalez, l’OM devra lever son option d’achat estimée entre 4 et 8 millions d’euros selon les bonus. Or, le limogeage d’Andoni Zubizarreta, l’homme grâce à qui le natif de Potes s’est engagé, semble laisser la place à toutes les incertitudes. Mais avant, l’ancien taulier de l’Espanyol Barcelone avait été très clair sur la suite qu’il comptait donner à sa carrière. Il avait déclaré qu’il voulait rester à l’écurie phocéenne la saison prochaine.

« J’espère qu’il n’y aura pas de problème car le seul endroit où je veux être, c’est à Marseille. J’ai toujours parlé avec le cœur et avec sincérité : je n’ai que l’OM en tête. J’y suis heureux, je veux y jouer la Ligue des champions et je me suis battu pour ça », avait récemment martelé le joueur sur RMC Sport.