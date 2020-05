OGC Nice : Formation, Mbappé, ce n'est pas du tout cuit !

Manu Pires a accordé une interview au site officiel de l’ OGC Nice. Le directeur du centre de formation niçois, par ailleurs entraîneur de l’équipe réserve, a mis en garde les jeunes.

OGC Nice : Manu Pires dénonce l’avidité et la paresse des jeunes

Manu Pires veut être un acteur clé du nouveau projet de l’OGC Nice. Selon le responsable niçois, le nouveau projet de l’écurie azuréenne, rachetée par le groupe Inoes, va réellement démarrer la saison prochaine. « Le véritable projet démarrera lors de la saison 2020-2021. Le bâtir est excitant... ». Dans ce nouveau projet, les Aiglons seront répartis en trois groupes : l’équipe A, la formation regroupant les réservistes et les équipes de jeunes, et enfin la préformation liée à l’école de football. Ces trois groupes seront unis par des traits communs, à savoir un même style de jeu, une même exigence aux entraînements et un goût très prononcé pour le travail.

Mais Manu Pires redoute déjà un danger. Il accuse les jeunes générations de refuser de travailler. « Le travail se perd alors qu'il est la base de tout », a-t-il regretté avant d’ajouter : « Nous voulons lui rendre sa juste place ». Le responsable niçois pointe le comportement des jeunes joueurs qui rêvent de devenir rapidement des Mbappé, Camavinga ou Dembélé tout en refusant le travail nécessaire pour y parvenir. « J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais les nouvelles générations veulent tout, tout de suite, sans forcément mettre tout en œuvre pour l'obtenir. Ils prennent l'exemple de Mbappé, Camavinga, Dembélé. Certes ils peuvent s'inspirer de ces joueurs sur le terrain, mais c'est tout. Ce sont des cas uniques qu'on ne peut pas copier », a-t-il expliqué.