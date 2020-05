FC Barcelone : Chiellini balance la faiblesse d’Arturo Vidal

Dans son autobiographie à paraître prochainement, Giorgio Chiellini, joueur de la Juventus Turin, a dévoilé le vice d’Arturo Vidal, son ancien coéquipier dans la formation turinoise, aujourd’hui au Barça.

Arturo Vidal, un goût prononcé pour l’alcool ?

Giorgio Chiellini a décidé de lâcher des informations longtemps ignorées par le grand public. Dans son prochain livre, le défenseur central de la Juventus Turin révèle que le Barcelonais Arturo Vidal, son ancien coéquipier à la Juventus Turin (2011-2015), est un grand consommateur d’alcool.

« Quelqu’un comme Vidal est parfois sorti et a bu plus qu’il n’aurait dû, tout le monde le sait et on peut dire que l’alcool était un peu son point faible. […] Le grand Arturo, parfois, ne se présentait pas à l’entraînement ou alors arrivait alors qu’il était encore assez joyeux », a écrit l’international italien.

Giorgio Chiellini s’est également rappelé qu’au cours d’un stage de présaison aux Etats-Unis, alors que l’entraîneur Antonio Conte leur avait laissé la soirée, Arturo Vidal s’était dépêché d’aller boire, au point de manquer de se présenter à l’entraînement le lendemain. Rejoint dans sa chambre par le staff technique, le milieu de terrain avait été conduit de force à l’entraînement.

En octobre 2014, l’ex-Bavarois (2015-2018) s’était également bagarré en boîte alors qu’il avait bu un peu trop d’alcool. Un comportement que n’avaient pas apprécié les responsables de la Juventus Turin qui avaient alors imposé une amende de 100 000 euros au milieu défensif catalan. Aussi, lors de la Copa América en 2015, l’international chilien avait fait un accident au volant de sa Ferrari alors qu’il avait bu.