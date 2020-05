Dortmund : Erling Haland, l'ami du PSG marque contre Schalke

Comme prévu, la Bundesliga a repris ses droits en Allemagne, à huis clos ce samedi. Le Borussia Dortmund de l’ami du PSG Erling Haland s’est rappelé au monde du foot en ouvrant le score face à Schalke 04.

Borussia Dortmund explose Schalke 04 : 4-0, Haland marque

Contrairement à la Ligue 1 Conforama qui a déjà clôturé sa saison 2019-2020, la Bundesliga résiste à la pandémie de coronavirus. Les joueurs des différents clubs allemands ont retrouvé les chemins des matchs aux plus grand bonheur des amoureux du ballon rond. Et pour cette reprise, le Borussia Dortmund recevait Schalke 04 dans le cadre de la 26e journée du championnat allemand.

Erling Haland était sur la ligne de départ pour ce match de reprise de son équipe et il a marqué le premier des 4 buts passés à Schalke 04. Le norvégien a ouvert la marque à la 29e minute du match sur un service de Thorgan Hazard. Le portugais Raphaël Guerreiro, auteur d’un doublé, et le belge Hazard termineront proprement le travail en marquant eux aussi à la 45e et 63e minute pour le premier et 48e minute pour le cadet d’Eden Hazard.

Pourquoi Erling Haland avait célébré son but face au PSG en « Zen » ?

Erling Haland est populaire en France pour avoir mis en difficulté le PSG en match aller de huitième de finale de Ligue des Champions le 18 février dernier (2-1). Le prodige norvégien avait célébré son but en position zen. Il répondait à la question sur cette célébration par : « J’adore vraiment la méditation. Ça me fait me sentir calme et ça me tranquillise. C'est pour ça que parfois, je célèbre mes buts comme ça ».

Neymar, unique buteur du côté du Paris Saint-Germain lors de cette même rencontre, en avait gros sur le cœur et a tout fait pour rendre la monnaie de sa pièce au norvégien. Il avait imité sa célébration, ce qui avait donné lieu à polémique au point que l’UEFA avait du siffler la fin de la récréation en pointant un comportement inapproprié des joueurs parisiens.