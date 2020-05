Dortmund : Dan-Axel Zagadou, une terrible nouvelle tombe

On en sait plus sur la blessure de Dan-Axel Zagadou. Samedi, Lucien Favre a donné des nouvelles au sujet du défenseur de 20 ans. Celui-ci s’était blessé à la mi-avril lors d’une séance d’entraînement.

Le verdict est tombé pour Dan-Axel Zagadou

Absent contre Schalke samedi lors de la reprise de la Bundesliga, on ne reverra plus Dan-Axel Zagadou cette saison. Après le succès du Borussia Dortmund contre Schalke 04 (4-0), Lucien Favre a donné des nouvelles du défenseur formé au PSG. Elles ne sont pas bonnes.

Lucien Favre annonce que la saison est terminée pour Dan-Axel Zagadou. Celui-ci est blessé au genou gauche depuis la mi-avril. Une blessure contractée lors d’une séance d’entraînement le 15 avril en marge de la reprise du championnat. Le défenseur de 20 ans n’est pas un indispensable chez les Borussen, comme le montre la démonstration du BVB contre son rival de Gelsenkirchen.

Avant sa blessure, Dan-Axel Zagadou avait disputé 20 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont 15 titularisations. Le natif de Créteil termine la saison avec un but et une passe décisive. Le Borussia Dortmund devra lutter pour le titre sans le défenseur. Grâce à leur succès contre Schalke, Lucien Favre et ses poulains reviennent à un point du leader bavarois. Le Bayern se déplace ce dimanche sur la pelouse de l’Union Berlin.