OM : Adil Rami demande un départ de McCourt et Eyraud

Adil Rami, ancien joueur de l’OM, s’est invité dans l’ambiance autour du club. Le défenseur international français aimerait voir des départs significatifs au club afin de lancer un « New projet ».

Adil Rami demande du grand changement à l'OM

André Villas-Boas veut partir de l’OM. Le coach portugais, qui a hissé l’équipe phocéenne à la deuxième place de la Ligue 1, a déjà communiqué ses intentons au président Jacques-Henri Eyraud de l’Olympique de Marseille. L’affaire est si sérieuse que Franck McCourt, le propriétaire de l’ OM a écrit une lettre à l’AFP dans laquelle il demande à son entraîneur de rester en place. Cependant, si ce dernier venait à rester sur sa position, il se dit prêt à lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière.

C’est sans doute cette affaire André-Villas Boas qui a fait réagir Adil Rami sur Instagram. Le défenseur a posté en souvenir de ses bons moments passés au club : « deux ans jour pour jour, finale d'Europa League 2018. Je n'oublierai jamais cette belle Saison, Ambiance, Ferveur, Equipe et ce parcourt du combattant pour au final échouer à la dernière marche d'une gloire de plus pour l'Olympique de Marseille et moi-même… »

Qui Adil Rami veut-il voir quitter Marseille ?

Adil Rami poursuit en disant : « Merci encore à vous : la team, les supporters, les habitants, les employés du club et j’en passe. PS : en temps que supporter de l’OM, j’aimerais voir votre (.) quitter cette institution... Pour le bien de l’humanité. Monavis, Democratie, Respect, Solution, Newproject, Keepthecoach.»

Un « New Projet » à l’ Olympique de Marseille rendrait obsolète celui défendu par Franck McCourt et son président Jacques-Henri Eyraud qui a chassé le joueur tricolore du club. Il faut noter que l’entraîneur André Villas-Boas veut quitter l’Olympique de Marseille à cause du limogeage du directeur sportif Andoni Zubizarreta. La crise née à l’OM est consécutive à cette décision de son président qu’ Adil Rami souhaite voir dégager le plancher.

Mais pour que le rêve de l’ancien défenseur phocéen se réalise, il faudrait que l’OM passe sous pavillon du Saoudien Al-Walid ben Talal, annoncé comme principal intéressé par le rachat de l’Olympique de Marseille. Mais selon Franck McCourt et JHE, le club n’est pas à vendre. Le (.) d’Adil Rami est donc peut-être loin d’un départ du club.