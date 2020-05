Montpellier : L’émouvant éloge de Laurent Nicollin à Aulas

Alors qu’il se bat pour une reprise de la Ligue 1 arrêtée par la LFP, Jean-Michel Aulas, président de l’OL, a séduit Laurent Nicollin, son homologue du Montpellier HSC.

Laurent Nicollin : Aulas « meilleur dirigeant » de Ligue 1

Jean-Michel Aulas est clairement opposé à l’arrêt de la Ligue 1. Suite à la décision de la LFP (Ligue de Football Professionnel), l’OL a fini 7e du championnat et ne sera pas présent en compétition européenne la saison prochaine. Selon le président lyonnais, la Ligue s’est précitée dans sa décision d’arrêter le championnat, mais il y a encore la possibilité de relancer la saison. Jean-Michel Aulas mène la bataille aussi contre la majorité de ses homologues favorables à cette décision de la Ligue. Son admirateur Laurent Nicollin est même contre son combat. « Une décision a été prise. Peut-être pas la meilleure, mais la moins pire. Ça plait ou ça ne plait pas. On peut ressasser, je préfère partir sur autre chose et avancer. Ça ne sert à rien de spéculer là-dessus », a déclaré le président du Montpellier HSC sur RTL.

Mais Laurent Nicollin ne s'en prend pas à Jean-Michel Aulas. Il a « une profonde estime » pour son homologue rhodanien en plus d'être convaincu que ce dernier est « depuis 30 ans l'un si ce n'est le meilleur dirigeant » de Ligue 1. Aussi, contrairement à d’autres présidents de club de Ligue 1, Laurent Nicollin ne se voit pas attaquer le patron des Gones. « J'ai trop de respect pour lui pour pouvoir le critiquer », a conclu le patron des Montpelliérains.