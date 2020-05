OM Mercato : Une nouvelle alternative à Villas-Boas

L’ OM a inscrit le nom d’un nouvel entraîneur sur ses tablettes pour remplacer André Villas-Boas, désireux de partir à cause du limogeage de Andoni Zoubizarretta, son ami, ex-directeur sportif du club.

OM : Qui pour remplacer Villas-Boas après les refus de Jardim et Galtier

Et c’est reparti, l’ OM se cherche un nouvel entraîneur comme toujours après une bonne saison. Les cas Didier Deschamps et Éric Gerets sont des exemples de la profonde instabilité au sein de ce club. André Villas-Boas devrait partir puisque Jacques-Henri Eyraud et Franck McCourt ne rassurent pas sur la présence du portugais à son poste pour la nouvelle saison depuis qu’il a exprimé son envie de départ. Des pistes existent pour remplacer l’homme qui a qualifié l’Olympique de Marseille à la prochaine Ligue des Champions mais sont-elles fiables ?

En effet, l’ancien coach de l’ As Monaco Leonardo Jardim a été annoncé sur les tablettes de l’Olympique de Marseille, mais selon La Provence, il ne serait pas intéressé par le poste. Son entourage le présente comme septique face à l’idée de remplacer son compatriote sur le banc olympien.

Hervé Renard de retour en France ?

Christophe Galtier a aussi été cité, mais ce dernier ne compte pas abandonner le projet du LOSC pour l’OM. Entre les rumeurs de la vente de l’ OM et les problèmes d’argent de ce club, l’ancien coach de l’ ASSE refuse de se risquer sur le banc phocéen. D’après l’Equipe, il a déjà rassuré son président Gérard Lopez de son intention de continuer l’aventure lilloise à ses côtés. Jacques-Henri Eyraud qui n’a d’autres choix que de partir sur une nouvelle piste aurait trouvé Hervé Renard.

Le sélectionneur de l’Arabie Saoudite acceptera-il de revenir en France dans un club au bord de la crise ? Son passage au LOSC Lille en 2015 ne s’était pas bien passé. Il avait été limogé après 14 matchs.L'homme qui a gagné des Coupes d'Afrique semble avoir trouvé l'équilibre en Arabie Saoudite où il perçoit en plus un salaire bien plus important que les 150 000 euros qui l'attente à l' OM si toutefois il venait à accepter le poste.