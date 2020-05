OM Mercato : Revirement, André Villas-Boas veut prolonger

Le dossier André Villas-Boas à l’OM est en train de tourner à l’incompréhensible. Alors qu’il était annoncé sur le départ suite au limogeage d’Andoni Zubizarreta, le technicien portugais aurait subitement changé d'avis et aurait posé une demande claire aux dirigeants de l’Olympique de Marseille.

Une offre de prolongation attendue par André Villas-Boas ?

Mécontent du licenciement d’Andoni Zubizarreta, l’homme qui l’a fait venir à l’OM fin mai dernier, André Villas-Boas semblait vouloir abandonner le banc olympien cet été. Une option que le président Jacques-Henri Eyraud et le propriétaire Frank McCourt ne valident pas, eux qui ont tenté de convaincre l’entraîneur lusitanien d’oublier ses intentions de départ. Le dirigeant français et l’homme d’affaires américain ont même exprimé leur souhait de voir l’ancien manager de Chelsea et de Tottenham prolonger son bail qui expire en juin 2021.

Mais alors qu’on croyait que les démarches de Jacques-Henri Eyraud et de Frank McCourt n’auraient pas pu convaincre André Villas-Boas, tant ce dernier avait clairement lié son avenir sur le banc olympien à celui du directeur sportif Andoni Zubizarreta, le Portugais aurait changé d’intention. Selon les déclarations de son agent Carlos Gonçalves dans les colonnes du Journal du Dimanche, « André attend l’offre de prolongation » de l’Olympique de Marseille.

Sous le coaching d’André Villas-Boas, arrivé seulement l’été dernier, l’OM a fini 2e de Ligue 1 et va jouer la prochaine Ligue des Champions, une compétition à laquelle les Marseillais n’avaient plus participé depuis 7 saisons.