OL Mercato : Offre imminente pour un joueur du FC Sochaux ?

Déçus par les prestations du Danois Joachim Andersen, les recruteurs de l’ OL auraient jeté leur dévolu sur Maxence Lacroix, joueur du FC Sochaux (Ligue 2), pour renforcer leur défense centrale cet été.

Maxence Lacroix à l’ OL la saison prochaine ?

Alors que le président rhodanien Jean-Michel Aulas se bat pour convaincre la Ligue de Football Professionnel de relancer le championnat arrêté, Juninho lui, pense déjà au mercato estival en approche. Le directeur sportif de l’ OL aurait alors arrêté une première liste de postes à renforcer. L’ Olympique Lyonnais voudrait ainsi attirer un défenseur central pour combler les insuffisances du Danois Joachim Andersen.

Si plusieurs dossiers pour un renfort en défense centrale sont déjà arrivés sur son bureau, Juninho aurait coché le nom de Maxence Lacroix, jeune défenseur central français de 20 ans et auteur de 24 matches avec le FC Sochaux cette saison. Selon les informations de France Football, le grand patron du recrutement des Gones serait même disposé à formuler rapidement une offre pour la grande révélation sochalienne de la saison. Et un transfert du natif de Villeneuve-Saint-Georges devrait coûter entre 4 et 5 millions d’euros.

Mais l’international U20 français n’attire pas que l’ OL. Intéressée l’hiver dernier, l’AS Rome pourrait revenir à la charge lors du mercato hivernal. Présent au FC Sochaux depuis 2017, Maxence Lacroix est sous contrat jusqu'en juin 2022.