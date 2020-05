LOSC : La date pour le retour à l'entraînement est connue

Après plus de deux mois d’inactivité, les joueurs du LOSC vont bientôt signer leur retour à l’entraînement. José Fonte, le capitaine des Dogues, vient de donner la date de la reprise du club nordiste.

José Fonte annonce le retour du LOSC à l’entraînement

Le LOSC se prépare à reprendre le chemin de l’entraînement. C’est ce que José Fonte a indiqué dans un entretien à Eleven Sports. Le capitaine portugais du Lille OSC a annoncé que les Dogues devraient retourner au domaine de Luchin le 12 juin prochain. « Nous devons nous concentrer sur la prochaine saison et nous allons reprendre les entraînements le 12 juin », a confié le défenseur de 36 ans.

La saison du LOSC s’est terminée le 8 mars sur un court succès (1-0) contre l’OL à Pierre-Mauroy. Avec la décision de la LFP de mettre un terme à la saison 2019/2020, Lille a fini à la 4e place de Ligue 1. Un petit point séparait les Dogues du Stade Rennais (3e). Christophe Galtier et ses poulains devront se contenter de la Ligue Europa la saison prochaine.

D’autres retours programmés

Avant le LOSC, d’autres formations de l’élite avaient déjà annoncé leurs retours à l’entraînement. Le RC Strasbourg et le Stade Rennais ont repris cette semaine, respectivement mardi et mercredi. Du côté de l’OL, la reprise est fixée au 8 juin. Lyon a encore des rendez-vous à honorer : huitième de finale retour contre la Juventus de Turin en Ligue des Champions et finale de la Coupe de la Ligue face au PSG.