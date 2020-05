FC Nantes : énorme revirement en vue pour Pedro Chirivella

Annoncé proche du FC Nantes, Pedro Chirivella pourrait finalement rester à Liverpool. Aux dernières nouvelles, les Reds n’ont pas l’intention de céder le milieu de terrain espagnol.

Pedro Chirivella, un coup dur se profile pour le FC Nantes

Pedro Chirivella est sur le point d’échapper au FC Nantes. Selon les informations de Goal, Liverpool ne souhaite pas se séparer de son milieu de terrain espagnol ciblé par les canaris. Le joueur de 22 ans arrive au terme de son contrat chez les Reds le 30 juin prochain.

Mais selon le média, Liverpool aurait proposé une prolongation de contrat à Pedro Chirivella. Le futur champion d’Angleterre veut lui offrir un nouveau bail de cinq ans, soit jusqu’en 2025. Une proposition qui peut paraître surprenante puisque le Valencien n’a jamais eu sa chance avec l’équipe première depuis son arrivée en 2015.

Une prolongation surprise de Chirivella chez les Reds ?

Depuis sa signature, Pedro Chirivella a enchaîné les prêts aux Pays-Bas (Go Ahead Eagles, Willem II) et en Espagne (Extremadura). Cette saison, l’Espagnol n’a d’ailleurs joué que six matches de Coupes avec le groupe pro. Sa prolongation avec Liverpool serait donc une énorme surprise. Surtout que contrairement à Liverpool, le FC Nantes pourrait lui offrir de meilleures garanties sur le plan sportif.