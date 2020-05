PSG Mercato : Les confidences de Di Maria sur Edinson Cavani

Alors que l’avenir de Edinson Cavani est flou avec le PSG, Angel Di Maria en profite pour rendre hommage à son coéquipier. L’attaquant argentin fait montre d’une réelle admiration pour le buteur uruguayen.

Les louanges de Angel Di Maria à Edinson Cavani

En fin de contrat, Edinson Cavani devrait quitter le Paris Saint-Germain au prochain mercato. Coéquipier de l’Uruguayen depuis 2015, Angel Di Maria apprécie tout particulièrement les qualités d’El Matador, le meilleur buteur de l’histoire du PSG (200 réalisations).

Pour l’Argentin, Edinson Cavani est « un attaquant exceptionnel ». « Il suffit simplement de l'observer à chaque match. Ses déplacements d'attaquant comme numéro 9 sont extraordinaires. Il y a peu d'avants-centres comme lui », a indiqué Angel Di Maria au magazine officiel du PSG. L’ancien Madrilène estime que l’avant-centre de 33 ans peut encore apporter beaucoup avec sa soif de vaincre.

Un clin d’œil à la direction du PSG

« Il n'est jamais rassasié. Il a l'ambition de se surpasser année après année en gagnant toujours plus de titres et marquant toujours plus de buts », a poursuivi El Fideo. Reste maintenant à savoir ce qu’en pense la direction du Paris Saint-Germain. Jusqu’ici, elle n’a proposé aucun contrat de prolongation à Edinson Cavani. Celui-ci ne semble plus opposé à l’idée de poursuivre l’aventure avec le PSG.