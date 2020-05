Paris FC Mercato : Ndiaye et Gaëtan Belaud officialisés

Le Paris FC réalise déjà un mercato estival mouvementé. Le club de Ligue 2 a signé Youssoupha Ndiaye puis Gaëtan Belaud ce dimanche.

Paris FC : Youssoupha Ndiaye et Gaëtan Belaud signés

Dix-septième de Ligue 2 suite à l’arrêt du championnat, le Paris FC a connue une saison 2019-2020 difficile. Pour éviter les mêmes frayeurs la saison prochaine, le club francilien a décidé de s'activer sur le plan du mercato estival pour ensuite entamer, effectif consolidé, sa préparation de la saison 2021. Les recruteurs parisiens ont déjà signé deux joueurs coup sur coup. Il s’agit de Youssoupha Ndiaye, en provenance de Lyon-Duchère. Le défenseur central de 22 ans a signé un contrat de 3 saisons et s’en dit très heureux.

« Signer mon premier contrat professionnel au Paris FC est une fierté. J'ai eu un parcours compliqué, j'ai ramé pour en arriver là, et je vis cette signature comme une récompense de tout le travail effectué », a déclaré Youssoupha Ndiaye, auteur de 24 matches de National 1 pour 2 buts avec Lyon-Duchère cette saison.

Le second joueur officialisé par le club de Ligue 2 est Gaëtan Belaud. En fin de contrat avec le Stade Brestois, le latéral droit quitte le Finistère où il aura passé 6 saisons. Les Parisiens se félicitent d’avoir en l’ancien Brestois un joueur d’expérience.

« Avec 271 matchs de Ligue 2 au compteur et 10 saisons disputées à ce niveau, c'est un homme d'expérience qui rejoint le Paris FC. Le défenseur latéral droit Gaëtan Belaud… s'engage pour les deux prochaines saisons avec le club de la Capitale ! », a posté l'écurie francilienne sur son compte Twitter.

« Le Paris FC me suit depuis le mois de janvier. Frédéric Hébert, le directeur sportif, m'a téléphoné régulièrement. Tous les deux, on a eu un bon feeling. Il a su se montrer convaincant. J'ai aussi eu plusieurs fois le coach et le président. Au Paris FC, tout le monde m'a bien fait sentir qu'on me voulait vraiment », a confié au journal Le Parisien le joueur de 33 ans.