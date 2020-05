OM : Eyraud a un plan pour sortir de la crise économique

Le déficit de l’OM pour la saison en cours serait de l’ordre de 90 millions d’euros. Pour Jacques-Henri Eyraud, président de l’Olympique de Marseille, le moment est venu de mettre fin à cette crise économique. Et le dirigeant marseillais a un plan qui devrait être appliqué lors du mercato estival.

Jacques-Henri Eyraud prévoit de vendre pour 60M€

En crise économique depuis l’été dernier, l’OM a vu ses finances virer au rouge avec la situation sanitaire. L’UEFA exige un déficit inférieur à 30 millions d'euros alors que le club court vers un déficit de 90 millions d’euros à la fin de la saison (30 juin). Jacques-Henri Eyraud et son staff devront donc trouver 60 millions d’euros pour éviter de se faire sanctionner par l’instance européenne et son fair-play financier.

Si le défi est grand, il ne semble pourtant pas intimider le président de l’OM qui aurait déjà arrêté un plan pour trouver ces 60 millions d’euros. Selon les informations de RMC Sport, le dirigeant olympien n’hésiterait pas à vendre des joueurs lors du mercato estival. Une vente qui était déjà plus ou moins attendue.

En revanche, le premier nom coché sur la liste de Jacques-Henri Eyraud pourrait surprendre. En effet, alors qu’il est considéré comme l’avenir de l’Olympique de Marseille et qu’il a exprimé plusieurs fois son souhait de rester pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, Boubacar Kamara serait le premier joueur que le dirigeant phocéen songerait à vendre cet été. La radio sportive annonce que le président olympien pourrait vendre le « jeune et polyvalent défenseur central, dont la valeur transfert est estimée entre 30 et 40 millions d’euros par l’observatoire du football CIES ». Dans le plan du dirigeant phocéen, Morgan Sanson et Valentin Rongier pourraient aussi être vendus.

Florian Thauvin et Dimitri Payet seraient absents de la liste de Jacques-Henri Eyraud, ces deux éléments offensifs sont assurés de rester dans l’écurie provençale la saison prochaine.