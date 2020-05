LOSC Mercato : Galtier parle de "ragots et pure invention"

Annoncé sur le banc de l’OM en remplacement d’André Villas-Boas sur le départ, Christophe Galtier est sorti de sa réserve ce dimanche. L’entraîneur du LOSC a détruit les rumeurs l’envoyant à l’Olympique de Marseille.

Christophe Galtier enterre la rumeur OM

Andoni Zubizarreta limogé du poste de directeur sportif de l’OM, André Villas-Boas émet des doutes quant à son envie de rester sur le banc. Pour combler un éventuel départ du technicien portugais, les recruteurs marseillais auraient approché Christophe Galtier, entraîneur du LOSC. Une rumeur qui avait provoqué la colère de Gérard Lopez. Mais le technicien français s’est dépêché de rassurer son président en lui expliquant qu’il n’avait pas été approché par les Marseillais.

Et ce dimanche, Christophe Galtier a tenu à rassurer les supporters lillois. Interrogé par La Voix du Nord sur la possibilité de le voir abandonner le banc de Lille OSC pour combler le départ d’André Villas-Boas, l’ancien stratège stéphanois a fait parvenir sa réponse via un SMS : « Ce ne sont que ragots et pure invention. »

D’ailleurs, à l’OM, on ne croit pas que Christophe Galtier soit disposé à combler le départ de l’ex-coach de Chelsea. « Ce n’est absolument pas la bonne période pour venir entraîner l’OM et je ne vois pas Galtier arriver dans cette galère, surtout avec l’effectif dont il dispose à Lille », a expliqué un observateur avisé du club phocéen.

Le technicien français est lié au LOSC jusqu’en juin 2021. Une rencontre avec le président lillois Gérard Lopez serait prévue en septembre pour envisager une prolongation.