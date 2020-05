OL : Le Graët pointe l’exagération de Jean-Michel Aulas

Depuis l’arrêt du championnat, le président de l'OL Jean-Michel Aulas enchaîne les sorties pour dénoncer une décision précipitée et injuste. Après une première intervention pour essayer de raisonner sans succès le patron des Gones, Noël Le Graët est ressorti de sa réserve pour commenter ses agissements.

Jean-Michel Aulas, Le Graët le voit venir

S'estimant lésé par l’arrêt prématuré du championnat, Jean-Michel Aulas multiplie les sorties dénonciatrices, espérant faire revenir sur la décision de la LFP. Le dirigeant lyonnais a même passé un niveau en allant jusqu’à déposer un recours contre la LFP au Tribunal administratif de Paris.

Noël Le Graët s’exprime une nouvelle fois

Dans une interview accordée au Canal Football Club, le président de la FFF est revenu une nouvelle fois sur Jean-Michel Aulas et ses multiples sorties :

« On se connait depuis tellement de temps, il me voit venir, je le vois venir. Par contre, il défend l'intérêt de son club avec trop de vigueur quelque fois, ces derniers temps il va un petit peu trop loin. Je lui ai dit soit au téléphone soit par l'intermédiaire de la presse, mais il est pris dans l'envie de jouer cette Ligue des Champions et il exagère un peu. »