RC Lens : Du nouveau dans le dossier Sébastien Corchia

Annoncé avec insistance du côté du RC Lens, l’ancien latéral du LOSC, Sébastien Corchia, sociétaire de l'Espanyol Barcelone, a clarifié la situation.

Le RC Lens et ses ambitions du mercato estival

Fraichement promu en Ligue 1 Conforama, le RC Lens multiplie les initiatives pour s'offrir un groupe de qualité pour les matches de la saison prochaine. Plusieurs joueurs sont déjà dans le viseur du club. Gaël Kakuta, Éric Bauthéac, Loïc Baldé ou encore Corentin Jean plairaient à Franck Haise. Le coach du RCL espère en tout cas arracher de bons résultats dès les premiers matchs de son équipe, d'où la multiplication des cibles.

La rumeur annonçant Sébastien Corchia sur les tablettes du club se voulait insistante, ce qui a amené l'intéressé à réagir. Dans une interview accordée au site Le Petit Lillois, le défenseur latéral droit a affirmé qu'il portait toujours le LOSC dans son cœur et donc il ne pensait pas rejoindre son frère enemi le F

« Bien-sûr que 3 ans après je regarde toujours les résultats et l’actualité du LOSC. Ce club compte beaucoup pour moi et il sera toujours gravé en moi : le club, les supporters, la ville, les gens… J’ai beaucoup aimé ! », a-t- confié avant d'ajouter : « Comme l’a dit mon agent, je n’ai aucun contact avec le RC Lens. » Fin de la piste