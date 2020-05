Bordeaux mercato : Un intérêt pour Shon Weissman ?

A la recherche d’un attaquant pour la prochaine saison, les Girondins de Bordeaux auraient activé la piste menant à Shon Weissman, un attaquant à faible coût et très efficace cette saison.

Bordeaux recherche un attaquant

Malgré les difficultés financières et la possible interdiction de recrutement qui plane au-dessus de leurs têtes, les Girondins de Bordeaux comptent se renforcer cet été, à petit prix. Pour cela, les dirigeants du club au scapulaire regardent ailleurs que dans les cinq grands championnats. Pour renforcer l’attaque, une piste aurait déjà été trouvée, en la personne de Shon Weissman. L’attaquant du Wolfsberger AC a déjà joué contre les girondins en amical et avait même inscrit un but lors d’une victoire 3-1 en juillet 2019. Un transfert réalisable vu le faible coût du joueur, estimé à 2,4 millions d’euros, ainsi que l’entente des marines et blancs avec son agent, qui est également celui d’Enock Kwateng. Interrogé au sujet de son joueur par LeeroSportNews, l’agent de Shon Weissman a déclaré :

« Selon moi, le championnat français est l’étape intermédiaire idéale avant les plus grands clubs européens. […] Bordeaux est bien sûr une destination intéressante pour Shon mais d’autres clubs s’intéressent à lui. »

Shon Weissman, l’un des meilleurs finisseurs d'Europe cette saison

Si la première division autrichienne a été témoin de l’éclosion d’Erling Haaland (16 buts en 14 matchs), Shon Weissman, buteur du Wolfsberger AC affole lui aussi les compteurs cette saison. Utilisé à 21 reprises en championnat, l’international israélien a inscrit 22 buts et délivré 3 passes décisives. Le joueur de 24 ans a également pu en profiter pour faire ses gammes en Europe en disputant les 6 matchs lors des phases de groupes, en scorant face à l’AS Roma dans un match nul 2-2 et lors d’une victoire 4-0 face au Borussia Mönchengladbach.