OGC Nice : Un retour chez les aiglons pour Hugo Lloris ?

Formé à l’OGC Nice, Hugo Lloris est aujourd’hui le gardien de Tottenham et est l’un des meilleurs au monde à son poste. Gardien titulaire et capitaine de l’Equipe de France, le portier de 33 ans a un joli palmarès. Champion du monde 2018, finaliste du championnat d’Europe 2016 ou encore finaliste de la Ligue des Champions 2019, Hugo Lloris aura joué beaucoup de matchs uniques. Seulement, à 33 ans, et après une grosse blessure au coude, le natif de Nizza semble approcher doucement de la fin de sa carrière. Le moment idéal pour songer à un retour en Côte d’Azur ?Dans une interview accordée à Nice Matin, Hugo Lloris a été questionné sur un possible retour à l’ OGC Nice pour terminer sa carrière :« Je suis beaucoup l’actualité du club car j’y suis très attaché. J’ai encore des objectifs personnels. Pour le moment, je suis concentré sur Tottenham. Le travail effectué par Lionel Letizi et Nicolas Dehon est à mettre en avant, comme les bonnes performances de Walter Benitez. Ce dernier a largement contribué à la réussite du club ces dernières saisons. J’espère que ça va perdurer encore un moment. »Le gardien des bleus n’a visiblement pas envie de donner d’indice sur son avenir.