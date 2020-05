Ex- Toulouse, Rennes : Ola Toivonen vers un retour en Suède ?

Après 2 saisons du côté du Melbourne Victory, Ola Toivonen devrait retrouver le Malmö FF, 11 ans après son départ du championnat suédois.

Ola Toivonen devrait bientôt retourner au pays

En fin de contrat avec le Melbourne Victory en juin prochain, Ola Toivonen va quitter l’Australie, après 48 matchs disputés pour 29 buts et 6 passes décisives en 2 saisons, suffisantes pour devenir le capitaine de l’équipe. Cependant, à 33 ans, l’international suédois (64 matchs pour 14 buts) n’a pas encore prévu de raccrocher les crampons et serait à la recherche d’un nouveau point de chute. D’après le quotidien suédois SportExpressen, le joueur de 33 ans pourrait retrouver le Malmö FF la saison prochaine, 11 ans après son départ. D’après ce média, le buteur et son agent Daniel Andersson devraient rencontrer les dirigeants des bleus ciel dans la semaine.

Ola Toivonen, un ancien attaquant de Ligue 1

Passé par le Stade Rennais et le Toulouse FC, Ola Toivonen a joué plusieurs saisons en Ligue 1. Arrivé en janvier 2014 en provenance du PSV Eindhoven moyennant 2,5 millions d’euros, il rejoint en août 2018 le Melbourne Victory. Avec 117 matchs dans l’élite du football français, le buteur suédois aura inscrit 21 buts et délivré 5 passes décisives.