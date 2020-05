PSG Mercato : Une décision prise pour Edinson Cavani

Est-ce la fin de l’aventure d’Edinson Cavani au PSG ? La direction du club de la capitale aurait pris une décision concernant l’avenir de l’attaquant uruguayen.

L'avenir d'Edinson Cavani serait déjà scellé

Le PSG va avoir du pain sur la planche en cette période de crise sanitaire. Entre la possible reprise de la Ligue des Champions et le mercato estival, les Parisiens n’auront pas le temps de chômer. Surtout qu’en interne, ils devront gérer l’épineux dossier des prolongations de contrat. Et l’un d’eux concerne Edinson Cavani.

L’attaquant uruguayen en est à sa septième saison au club et elle pourrait bien être la dernière. Edinson Cavani n’a toujours pas prolongé son contrat expirant en juin prochain avec le PSG. Le joueur de 33 ans voudrait continuer son aventure parisienne et l’a déclaré à de nombreuses reprises dans la presse. Mais la direction du PSG ne l’entend pas de cette oreille.

La Gazzetta Dello Sport révèle en effet que « Leonardo n’est pas dans cette optique ». Le directeur sportif du PSG n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat. En conséquence, Edinson Cavani devrait quitter librement le Paris Saint-Germain cet été. Reste maintenant à savoir quelle sera sa future destination.

Plusieurs clubs à l’affût

Proche de recruter Edinson Cavani lors du dernier mercato hivernal, l’Atletico Madrid serait toujours sur ses traces. Le Matador figure également dans le collimateur de l’Inter Milan. Le Boca Junior et Peñarol s’activent aussi en coulisse pour le recruter.