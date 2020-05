Barça Mercato : L’appel décisif de Messi pour Lautaro Martinez

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Lautaro Martinez hésite à quitter l’Inter Milan pour rejoindre le FC Barcelone, désireux de le recruter cet été. Mais un coup de fil de Lionel Messi pourrait faire pencher la balance en faveur des Catalans.

C'est confirmé, Lionel Messi milite pour une arrivée de Lautaro Martinez

Lautaro Martinez portera-t-il le maillot de l’Inter Milan la saison prochaine ? Voilà la question qui va sans doute rythmer le prochain mercato estival. Auteur d’une belle saison en Serie A (11 buts inscrits en 22 rencontres), l’international argentin attise la convoitise du FC Barcelone. Le club catalan aurait fait de lui sa cible numéro un pour le prochain mercato.

D'ailleurs, Lionel Messi a décidé de mettre son grain de sel dans les tractations en cours pour le probable transfert de Lautaro Martinez. La star du Barça a appelé son compatriote pour le convaincre de rejoindre la Catalogne. C’est ce qu’a révélé l’ancien conseiller de l’attaquant de l’Inter Milan dans un entretien accordé à Sport.

Le formateur Adrián Rubén Fernández, qui a joué un grand rôle dans l’éclosion de Lautaro Martinez au Racing Club (en Argentine), raconte que « Messi l'a appelé et le veut bientôt à ses côtés, je n'ai aucun doute. Ils définissent donc presque le fonctionnement de sa signature. Je sais que tout ira très bien pour lui à Barcelone ».

Lautaro Martinez, le digne successeur de Luis Suarez ?

Pour lui, Lautaro Martinez présente le profil idéal pour évoluer sous les couleurs catalanes et succéder à Luis Suarez, dont l’âge est avancé (33 ans). « Lautaro sera un excellent remplaçant de Luis Suárez. Il est son héritier idéal, il a des conditions barbares et grâce au Barça, il continuera à grandir en tant que footballeur et homme », a expliqué Adrián Rubén Fernández.

Reste maintenant à savoir jusqu’où le FC Barcelone est prêt à aller pour recruter le joueur de 22 ans. L’Inter Milan reste intransigeant dans les négociations et réclamerait pas moins de 111 millions d’euros pour son transfert.