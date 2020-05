ASSE Mercato : Un ancien défenseur frappe à la porte

Un ancien arrière de l’ ASSE vivant toujours à Saint-Étienne se dit ouvert à une opportunité de travail au sein de son club de cœur.

ASSE : Fousseni Diawara disponible pour aider Saint-Étienne

Fousseni Diawara a été latéral droit de l’ ASSE entre 2000 et 2008. Il est désormais consultant sportif sur la chaîne cryptée Canal+ et coordinateur de la sélection du Mali, pays d’origine de ses parents. Sa reconversion se passe plus ou moins bien. Néanmoins, il se tient prêt à aider l’AS Saint-Étienne, dont il est resté un fervent supporter.

« Si un jour, je pense pouvoir apporter quelque chose au club, je n’hésiterai pas cette fois à taper à la porte », a-t-il déclaré dans le quotidien Le Progrès, tout en faisant la précision suivante : « Mais il faudra que je sois prêt. À la fin de ma carrière, je ne l’étais pas, c’est clair. »

Fousseni Diawara veut certes se mettre au service de l’ ASSE, mais il ne fait pas de cela « un rêve » absolu, car selon lui, « il y a des personnes compétentes en place ». « En fait, je ne me pose pas vraiment la question, même si j’habite à Saint-Étienne et que je supporte les Verts », a conclu l’ancien Stéphanois de 39 ans.