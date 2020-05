Mercato PSG : Pas de prolongation en vue pour Thiago Silva ?

Et si Thiago Silva, en fin de contrat en juin prochain, prolongeait son aventure au PSG ? Alain Roche, ancien directeur sportif du Paris Saint-Germain, ne voit pas là une bonne solution.

L’avis tranché d’Alain Roche pour Thiago Silva

Avec la crise liée à la pandémie du coronavirus, le Paris Saint-Germain a été contraint de revoir ses plans, notamment en ce qui concerne les joueurs en fin de contrat. C’est par exemple le cas de Thiago Silva. Annoncé vers la porte de sortie depuis plusieurs mois, le défenseur central serait désormais en discussion avec la direction parisienne en vue de prolonger son bail. Les ressources financières du club impactées par la crise, Leonardo songerait alors à conserver le capitaine brésilien pour la saison prochaine. Une possible prolongation confirmée récemment par Jérôme Rothen.

Mais pour Alain Roche, le PSG fait fausse route avec Thiago Silva. « Thiago Silva est un joueur monstrueux en Ligue 1. Mais comme l’équipe du PSG domine en France, c’est plus facile pour lui. On l’attend plutôt sur la Ligue des Champions et il a été moins performant (…) Je pense que c’est le moment de changer », a-t-il déclaré à Canal Football Club.

Pour l’ancien directeur sportif, le Paris Saint-Germain ferait mieux de tourner la page « O Monstro » et miser sur des joueurs plus jeunes. « Je pense qu’il y a des solutions. J’ai envie de voir Marquinhos derrière. Avec Kimpembe ou un autre. Il ne faut pas prolonger le contrat de Silva », a-t-il tranché. En somme, l’option de prolonger Thiago Silva au PSG ne fait pas l’unanimité.