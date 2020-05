OL : LDC, Marçal inquiet avant le match contre la Juventus

Fernando Marçal, défenseur de l’ OL, n’est pas du tout serein en pensant au match retour de Ligue des Champions contre la Juventus Turin.

OL : Marçal, « ce sera très dur face à la Juventus, début août »

L’ OL a battu la Juventus (1-0) au Groupama Stadium lors du match aller des 8es de finale de la Ligue des Champions, le 26 février. En attendant le match retour, probablement en août 2020, Fernando Marçal a des craintes. Il estime que l’arrêt définitif de la Ligue 1 n’arrange pas du tout la situation de l’Olympique Lyonnais encore en compétition en coupe d’Europe.

« Je n’ai jamais imaginé que le championnat serait arrêté. C’est triste, c’est horrible. Les autres championnats reprennent », a regretté le Brésilien, sur le site internet du club rhodanien. L’ OL aura certes plusieurs semaines pour se préparer avant la reprise de la Ligue des Champions, mais ce ne sera peut-être pas suffisant pour affronter une équipe du calibre de la Juventus en Italie.

« Même si on fait six semaines de préparation, ce n’est pas pareil que les matchs amicaux. Ce sera très dur si on joue face à la Juventus, début août », a souligné Fernando Marçal. Notons que les responsables de la Ligue et de la fédération italienne de football travaillent à la reprise de la Serie A. En cas de reprise effective, la Juventus aurait un avantage sur l' OL, grâce aux matchs disputés avant le retour en C1.