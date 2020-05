Liga : Bilan sur 20 ans, le Barça devant le Real depuis 2000

Après nous être intéressés au bilan de la Ligue 1 depuis 2000, puis à celui de la Premier League, étudions désormais le classement de la Liga au XXIe siècle.

Liga : Le Barça, le Real, et les autres

De Cordoue au Barça en passant par Gijon et Valladolid, ils sont 42 clubs à avoir disputé au moins une saison de Liga depuis 2000. Mais ils ne sont que 5 à ne jamais avoir été relégués en Segunda Division. Il s'agit de l'Espanyol Barcelone, de l'Athletic Bilbao, de Valence, et des deux mastodontes, le FC Barcelone et le Real Madrid. Sur cette période, le premier des deux grands cités arrive en tête avec 1 637 points obtenus en 749 matchs. Les Catalans restent à la merci des Merengue qui talonnent le Barça avec 1 618 points. Avec 400 à 500 points de retard, Valence, l'Atlético Madrid et le FC Séville, peinent à suivre la cadence imposée par ces deux géants du football mondial.

Avec 497 victoires, soit une de plus que le Barça, le Real Madrid est l'équipe qui a le plus gagné, tandis que l'Espanyol compte, à l'inverse, le plus de défaites dans l'élite depuis 2000, avec ses 313 revers. Offensivement, les Blaugranas constituent l'équipe la plus efficace après avoir marqué 1 795 buts depuis le passage au XXIe siècle. Encore une fois, c'est à l'Espanyol Barcelone que l'efficacité défensive fait défaut, puisque le club de la capitale espagnole a encaissé 1 047 buts en 20 ans.