Mercato Stade de Reims : Caillot en dit plus pour Axel Disasi

Désireux de recruter Axel Disasi cet été, le FC Séville a déjà ouvert les négociations avec le Stade de Reims. Mais le président rémois Jean-Pierre Caillot attire l’attention des recruteurs sévillans sur deux éléments importants du dossier.

Caillot évoque des négociations compliquées avec le FC Séville

Performant cette saison, Axel Disasi a tapé dans l'oeil de plusieurs recruteurs, dont ceux du FC Séville. Les recruteurs du club andalou ont donc décidé d’accorder la priorité à ce dossier et sont même déjà en négociations avec les dirigeants du Stade de Reims. Un intérêt du club de Liga qui ne surprend pas Jean-Pierre Caillot.

« L'intérêt de Séville ne m'étonne pas. On sait qu'ils l'ont observé pendant toute la saison. Ils le connaissent bien. Je suis au courant de leur intérêt, il y a des discussions », a confié le président des Stadistes au média espagnol ABC.

Mais les positions des deux clubs sont très éloignées et l’affaire pourrait même échapper aux recruteurs sévillans au profit de la Premier League. « Mais ça ne sera pas facile. A l'heure actuelle, s'il n'y a pas d'évolution, le joueur est plus proche de la Premier League », a prévenu le dirigeant rémois.

Concurrence massive pour Axel Disasi

Jean-Pierre Caillot a également révélé que le FC Séville n’était pas le seul prétendant attiré par le profil du défenseur central de 22 ans, apparu 27 fois en Ligue 1 pour 1 but cette saison. « Arsenal ? C'est possible, a-t-il répondu. Mais je n'en dirai pas plus par respect, ce sont des informations confidentielles. On nous a appelés d'Allemagne et d'Italie aussi. En Angleterre, il y a plusieurs clubs qui le veulent. Et en Espagne, en plus de Séville, il y en a quelques-uns », a confié le patron du Stade de Reims.