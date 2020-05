PSG Mercato : Mbappé et le projet d’envergure du Real Madrid

Attaquant du PSG, Kylian Mbappé est dans le viseur du Real Madrid. Et selon les informations du journal AS, les dirigeants madrilènes ont déjà une idée bien précise pour renforcer leur secteur offensif à l'horizon 2021.

Mbappé, Haaland et Hazard, le futur trio offensif du Real Madrid ?

Ce n’est plus un secret, le Real Madrid « rêve » publiquement de recruter Kylian Mbappé. Cet intérêt madrilène ne laisse pas insensible l’attaquant du PSG. En effet, Kylian Mbappé n’a jamais caché son admiration pour le maillot merengue et refuse jusqu’ici de prolonger son contrat expirant en juin 2022 avec le Paris Saint-Germain.

S’il ne signe pas un nouveau bail au PSG, le joueur de 21 ans sera en position de force pour négocier son départ dès la saison prochaine. Le moment serait alors propice au Real Madrid pour le recruter à un prix abordable. D’ailleurs, AS révèle que Kylian Mbappé pourrait quitter Paris dans un an afin de se retrouver dans un projet d’envergure au Real Madrid.

La source explique que les dirigeants madrilènes voudraient former un trio offensif, explosif à l’horizon 2021. Après la BBC (Benzema-Bale-Cristiano) qui a remporté quatre Ligues des Champions, les Merengues se seraient fixés comme objectif de former la « MHH ». « C’est-à-dire Mbappé, Haaland et Hazard, un trident offensif qui garantirait des buts, de la vitesse, des débordements et du spectacle » aux fidèles du Bernabéu, explique le média espagnol.

Pour le moment, il s’agit d’un simple rêve des Merengues. Et cela ne devrait pas se réaliser de sitôt, puique le PSG s’active déjà en coulisse pour prolonger son atout offensif Kylian Mbappé. Tandis qu’on imagine mal Erling Haaland quitter le Borussia Dortmund dès cet été. De son côté, Eden Hazard reste toujours un joueur du Real Madrid.