FC Nantes Mercato : Annonce de Maxime Dupé sur son futur

De retour au FC Nantes, après son prêt à Clermont Foot lors de la saison arrêtée à cause de l'épidémie de Covid-19, Maxime Dupé réfléchit à son avenir.

FC Nantes : Maxime Dupé dans le flou

Depuis sa première saison en Ligue 1 en 2013-2014, Maxime Dupé n’a jamais été titulaire au FC Nantes. Prêté à Clermont Foot la saison dernière, il va retrouver les Canaris cet été. Le club auvergnat a recruté un nouveau portier, Arthur Desmas, en vue de l’exercice 2020-2021. Et cela plonge le gardien de but de 27 ans dans un gros doute sur son avenir dans la cité des Ducs. « C'est un peu le flou », a-t-il admis dans Presse Océan.

Il regrette par ailleurs que son passage à Clermont ait été écourté par la pandémie de coronavirus. « ça s'est terminé plus tôt que prévu avec Clermont, qui a engagé un gardien. Je savais qu'il y avait très peu de chance que je reste là-bas. C'est déjà une porte qui se ferme », a exprimé Maxime Dupé.

Maxime Dupé ouvert à toutes propositions

Titulaire à Clermont, le gardien de but formé au FC Nantes a pris part à 27 des 28 matchs de Ligue 2 disputés. Et il aimerait que cela se poursuivre lors de l’exercice prochain. « Je souhaite vraiment être sur le terrain tous les week-ends », a déclaré Maxime Dupé. Face à Alban Lafont, le natif de Malestroit a très peu de chance d'être N°1. Conscient de cela, il se dit « ouvert à toutes propositions » cet été, à un an de la fin de son contrat.