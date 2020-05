OM : Départ de Zubizarreta, Boli déplore une grosse perte

Membre du conseil d’administration de l’OM, Basile Boli n’apprécie pas le limogeage d’Andoni Zubizarreta. Dans un tweet, l’ancien défenseur central de l’Olympique de Marseille regrette le départ d’un directeur sportif qui connaît très bien le football.

Basile Boli peiné par le départ d’Andoni Zubizarreta

L’OM a décidé de se séparer d’Andoni Zubizarreta. En effet, le directeur sportif espagnol a été limogé jeudi soir. Un licenciement qui cause de la peine à Basile Boli, nostalgique des bons moments passés avec l’ancien Barcelonais. « Mon cher Andoni je suis vraiment touché par ton départ. Je reste avec tous les bons moments qu'on a vécu ensemble », a posté le héros de la finale de Munich sur son compte Twitter ce lundi.

Andoni Zubizarreta, une intelligence du football

Pour Basile Boli, en décidant de se séparer de l’ancien patron du recrutement de l’Athletic Bilbao, l’Olympique de Marseille aurait perdu un directeur sportif compétent et une grande intelligence du football. « Merci pour ta vision du football, ton intelligence de lire le football », a ajouté l’ambassadeur de l’écurie phocéenne avant de conclure : « Bien à toi et à ta famille. »

Basile Boli n'est pas le seul membre de l'OM peiné par le départ d'Andoni Zubizarreta. André Villas-Boas n'apprécie pas le limogeage de l'Espagnol non plus. D'ailleurs, le technicien portugais, recruté fin mai dernier grâce au responsable espagnol, lie son avenir à ce dernier et n'exclut pas d'abandonner le banc pour afficher son mécontentement.