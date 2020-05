Premier League : Entraînements collectifs possibles dès jeudi

L'avenir de la saison 2019/2020 de la Premier League est peut-être en train de s'éclaircir puisque dès jeudi, les clubs pourront reprendre l'entraînement collectif.

Reprise des entraînements collectifs, les clubs de Premier League disent oui

Dès jeudi, il sera désormais possible aux clubs de Premier League de programmer des séances d'entraînement collectif, rapporte The Guardian. En effet, les clubs ont voté en faveur d'un protocole médical garantissant la santé des joueurs et permettant ainsi la reprise des entraînements de groupe. Ceux-ci seront légaux dès ce jeudi 21 mai, si les tests de dépistage de Covid-19 qui seront effectués prochainement, s'avèrent négatifs.

D'abord envisagée le 9 juin via le "Project Restart", la date de retour de la Premier League pourrait finalement être fixée au 12 juin. Liverpool pourrait alors enfin entériner son titre de champion, 30 ans après le dernier en date, décroché en 1990. Un titre qui fait cruellement défaut au palmarès de Steven Gerrard. Pour rappel, cette année 1990 était également marquée par la fin du contrôle quasi total des Reds sur le championnat anglais, qui remportaient 11 titres entre 1973 et 1990.

À 9 journées de la fin du championnat, Liverpool (82 points) compte 25 points d'avance sur Manchester City (1 match en retard). Les Reds peuvent encore battre le record du nombre de points sur une saison, détenu par Manchester City (100 points en 2017/2018).