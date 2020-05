RC Lens Mercato : Cory Sene envoie un message à Franck Haise

Recruté par le RC Lens en juillet 2019, Cheikh Cory Sene a joué un seul match de Ligue 2. Mais il ne cache pas ses ambitions pour la saison prochaine et a ainsi délivré un message à Franck Haise.

RC Lens : Cory Sene veut s'imposer au Racing Club

Arrivé au RC Lens l’été dernier, Cheikh Cory Sene revendique une place dans l’équipe promue dans l’élite. Il toque à la porte de l’équipe de Franck Haise. « J’aimerais bien m’imposer au Racing Club de Lens en Ligue 1 », a déclaré le jeune défenseur central, sur footsénégal.com.

La recrue estivale des Sang et Or a fait une seule apparition en championnat sous les ordres de Philippe Montanier. C’était lors de la 1ère journée de Ligue 2, face au Mans FC (1-2), le 27 juillet. « J’aurais aimé jouer un peu plus en Ligue 2, mais je ne peux rien contre les décisions du coach. Il m’a expliqué après une réunion avec lui », a relativisé Cheikh Cory Sene.

La recrue du RC Lens travaille dur pour séduire Haise

L’arrière de 19 ans, débarqué du Sénégal (Diambars), travaille pour mériter sa place au sein de l’équipe de Franck Haise. « Je suis confiant et je continue à travailler. Là, je travaille ma vitesse parce que le haut niveau le demande. Être défenseur demande à beaucoup travailler et je m’y prépare. Je ne sais pas si je serai prêté ou gardé, mais j’aimerais bien fouler les pelouses de la Ligue 1 avec le RC Lens », a expliqué Cheikh Cory Sene.