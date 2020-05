Bordeaux : Offensive des supporters ultras contre Longuépée

Frédéric Longuépée, le président délégué de Bordeaux, fait face à la fronde d’un groupe de supporters ultras. En plus des extraits sonores accablant le dirigeant de 54 ans, ils ont écrit un message dans lequel ils réclament la tête de ce dernier.

Les Ultras de Bordeaux veulent la tête de Longuépée

Les Ultramarines Bordeaux 1987 demandent le départ de Frédéric Longuépée de la présidence des Girondins. En réaction à la note interne du responsable et les poursuites envisagées à leur encontre, les supporters bordelais ont exprimé leur colère, ce lundi.

« Nous sommes pleinement conscients des risques que nous avons pris en diffusant ces "leaks". Nous les assumons … Nous préférons être pénalement responsables de ces fuites que moralement coupables de les avoir dissimulées », ont écrit les UB 1987, dans une lettre ouverte sur les réseaux sociaux.

Le principal groupe de supporters des Girondins de Bordeaux estime que les déclarations de Frédéric Longuépée dans L'Équipe et ses décisions « amènent la preuve irréfutable de sa totale déconnexion des réalités, ainsi que de son mépris généralisé envers celles et ceux qui font et qui ont fait l'institution ».

Les fans ultras des Marine et Blanc sont décidés à faire tomber Frédéric Longuépée au point de le traiter « comme le chef de file des personnes qui veulent nuire au club ». Le dialogue entre la direction de Bordeaux et le groupe de supporters est désormais « impossible, mort, et enterré », d’après les Ultramarines 1987.