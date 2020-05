AS Monaco Mercato : Une grande braderie organisée cet été ?

De mercato en mercato, l'AS Monaco empile les joueurs et ne sait plus où les mettre ! Résultat, elle dénombre plus de 70 joueurs actuellement sous contrat... et compte bien faire un peu de ménage cet été.

Monaco, 30 joueurs de vendus, 50 M€ dans les caisses ?

Surdimensionné à l'heure actuelle, le nombre de joueurs sous contrat à l'AS Monaco pourrait avoir largement diminué lorsque le mercato estival fermera ses portes. En effet, selon l'Agence France Presse, le club du Rocher songerait à faire d'une pierre, deux coups. Le vice-président de l'ASM, Oleg Petrov, voudrait céder pas moins de 30 joueurs cet été, en espérant en tirer 50 M€ ! Au delà du renflouage de caisse, cette vente gargantuesque permettrait au club princier de largement réduire sa masse salariale.

Un allègement salarial nécessaire, d'autant plus que l'AS Monaco verra plusieurs joueurs revenir de prêt à la fin de la saison, Sidibé, Grandsir, Onyekuru, Aït Bennasser, Aholou, Barreca, Chadli, Pelé, Foster... À ces joueurs de "second calibre" qui pourraient être placés sur le marché de transfert, pourraient s'ajouter quelques éléments à forte valeur marchande. Comme Benoît Badiashile (18 M€ selon Transfermarkt) qui serait supervisé par l'OL, ou encore Wissam Ben Yedder (40 M€) qui aurait été proposé au PSG. L'été s'annonce de toute façon chargé, en Principauté.