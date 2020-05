Chelsea FC : Callum Hudson-Odoi accusé de viol ?

Callum Hudson-Odoi, l'attaquant de Chelsea, a été placé en garde à vue après qu'une femme l'ait accusé de viol. Il a finalement été relâché sous caution.

Double peine pour Hudson-Odoi ?

Dimanche matin, la police et l'ambulance se sont rendues chez Callum Hudson-Odoi, l'international anglais de Chelsea. Les services de secours auraient été contactés par une femme qui dit s'être fait violer, explique le porte-parole de la police dans le Daily Mail. Initialement placé en garde à vue, le numéro 20 des Blues a été libéré sous caution et sera convoqué par la justice mi-juin, a-t-il poursuivi. Au-delà de cet acte dont il est accusé, Hudson-Odoi aurait aussi bravé les gestes-barrières et de distanciation recommandés par le gouvernement, puisqu'il aurait rencontré cette femme sur internet et lui aurait commandé une voiture pour la conduire chez lui, ajoute L'Équipe. De plus, l'attaquant a été le premier joueur de Premier League positif au coronavirus.

Callum Hudson-Odoi a inscrit 3 buts en 25 rencontres cette saison, les 3 dans une compétition différente (Premier League, FA Cup, EFL Cup). L'ailier de 19 ans, qui a effectué ses débuts avec les Blues en 2018, compte pour l'instant 8 buts en 53 matchs avec son club formateur. Il est également international anglais depuis 2019, il a revêtu le maillot des Three Lions à trois reprises. Mais avec ses débordements de ces derniers temps, sa carrière pourrait prendre un coup.