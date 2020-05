ASSE : Claude Puel livre les secrets du derby contre l’OL

Claude Puel avait remporté le derby ASSE-OL (1-0), deux jours après sa nomination à la tête du staff technique de Saint-Étienne. Il dévoile les détails qui ont fait la différence.

L’entraineur de l’ASSE est revenu dans les colonnes de L’Équipe sur les coulisses de la victoire sur l’OL lors du 119e derby. Le technicien de 58 ans avance que l’avant-match avait été déterminant dans la victoire sur le frère ennemi de l' ASSE. Il avait demandé aux membres de son staff de donner leur onze de départ sur papier. « J'ai fait cet exercice très intéressant, sans arrière-pensée et pas par esprit de contradiction », a-t-il précisé.

« Je voulais avoir le ressenti de chacun. J'avais une idée en tête et je voulais la confronter, pour me nourrir de la connaissance plus grande que mon staff avait des joueurs, avec lesquels il vivait de l'intérieur. Moi, j'avais un feeling de l'extérieur », a expliqué Claude Puel.

Dans ses révélations, le nouvel entraineur de l’ASSE d'alors estime que le schéma de jeu qu’il avait choisi a été décisif. « En visionnant les précédents matchs, je trouvais que l'équipe se laissait facilement prendre dans le dos sur des ballons en profondeur. Elle était toujours en réaction, jamais dans l'anticipation. J'opte donc pour un schéma qui n'est pourtant pas mon schéma de jeu préférentiel », a-t-il souligné.

Coaching gagnant de Claude Puel

Finalement, le déclic est venu de Ryad Boudebouz et le coup de poignard de l’ASSE a été porté à l’OL par Robert Beric (1-0, 90e). Claude Puel voyait bien le meneur de jeu algérien atteint physiquement, mais il l’avait gardé sur le terrain « parce qu’il ne disposait pas de beaucoup de joueurs comme lui, possédant cette touche technique, avec cette capacité de passe et de vision de jeu ».

Et Claude Puel n’avait pas eu tort, car c'est bien Boudebouz qui avait délivré la passe décisive à Beric sorti du banc de touche (80e). « Cette tête de Robert est quelque chose d'extraordinaire », a apprécié le successeur de Ghislain Printant.