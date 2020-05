OM : Zubizarreta et Eyraud scellent leur divorce ce lundi

Un communiqué de l’OM annonçait jeudi soir le limogeage d’Andoni Zubizarreta du poste de directeur sportif. Le responsable espagnol était présent ce lundi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus pour régler les derniers détails du divorce avec l’Olympique de Marseille.

Dernière rencontre entre Andoni Zubizarreta et Eyraud ?

Officiellement, Andoni Zubizarreta n’est plus le directeur sportif de l’OM. L’ancien Barcelonais a été démis de ses fonctions. Mais la réalité est un peu plus nuancée. En effet, l’ex-patron du recrutement de l’Athletic Bilbao n’est pas encore parti. Il n’est bien sûr pas question de le réhabiliter, mais il reste à régler les derniers détails avant son départ effectif.

Et selon les informations de L’Equipe, Andoni Zubizarreta et son adjoint Albert Valentin étaient présents ce lundi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus pour rencontrer le président Jacques-Henri Eyraud afin de régler ces derniers détails. Le quotidien indique que les négociations sont en bonne voie et qu’un accord est imminent entre l’Espagnol et le club olympien.

Andoni Zubizarreta avait été nommé au poste de directeur sportif de l’Olympique de Marseille à l’aube de l'OM Champions Project, soit en octobre 2016. Son bilan est diversement apprécié. Les uns dénoncent son effacement face à l’ancien entraîneur marseillais Rudi Garcia (octobre 2016-mai 2019) alors que les autres saluent son coup de maître avec la signature d’André Villas-Boas, le technicien portugais qui a ramené l’OM à la Ligue des Champions après 7 ans d’absence.