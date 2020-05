OL, PSG Mercato : Essien raconte la lutte pour le recruter

L'ancien joueur de l’ OL, Michael Essien a eu l’opportunité de signer au PSG ou à l’OM. Dix-sept ans après son transfert du SC Bastia à Lyon, il est revenu sur la concurrence entre ses prétendants de Ligue 1.

OL : Essien révèle plusieurs offres quand il était à Bastia

L’ OL avait recruté Michael Essien au SC Bastia contre un chèque de 11,7 M€, en juillet 2003. Mais avant de choisir le club Rhodanien, le milieu de terrain avait plusieurs propositions, dont celle du PSG, de l’OM ou encore de Liverpool sur le bureau du club corse.

« J’ai eu beaucoup d'offres (en 2002, NDLR). J'étais même sur le point de signer pour Liverpool lorsque Gérard Houllier était l'entraîneur. Le PSG, l'Olympique Marseille me voulaient … », a-t-il révélé, dans un Live Instagram. Malgré tout, il était finalement resté une saison de plus à Bastia. « Je ne voulais pas partir et ils (ses dirigeants, NDLR) ne voulaient pas non plus me vendre à ce moment-là », a expliqué le Ghanéen.

Pourquoi Michael Essien a préféré l'OL au PSG ?

L’été suivant, Mickaël Essien tenait une proposition ferme du Paris Saint-Germain, mais il avait finalement choisi l’ OL. « Lyon a rejoint les trois clubs mentionnés pour se renseigner sur moi. Le PSG était sérieux, car il avait fait une offre. C'était même passé aux infos, alors que j'étais encore au Ghana.

Il y avait beaucoup de controverses entre le conseil d'administration et mon agent, donc quand je suis retourné à Bastia, nous avons rencontré les membres du conseil d'administration et le président du Paris SG, et je leur ai dit que je préfèrerais rejoindre Lyon même si j'aimais Paris. J'étais vraiment pris entre le PSG et Lyon, mais ma préférence a toujours été Lyon », a justifié ‘’Le Bison’’.