RC Lens Mercato : Un joueur formé au Racing signe à Croix

Un jeune défenseur central formé au RC Lens et parti librement du club en 2017 s’est engagé avec Iris Club de Croix en National 3, ce lundi 18 mai.

Alors que le RC Lens est promu en Ligue 1, un joueur formé au club poursuit sa descente aux enfers. Après Arras FA en National 2 (en 2017-2018), puis Rodez AF en National 1 lors de la saison 2018-2019, Hugo Robert a déposé ses valises à Iris Club de Croix. Le club relégué en National 3 a officialisé sa signature.

« Après avoir fait toute sa formation au RC Lens, il avait signé pour à Rodez en N1, mais une grave blessure au genou l’a éloigné des terrains toute la saison », a rappelé le nouveau club de l’arrière de bientôt 24 ans, tout en précisant qu’il était libre de tout engagement.

Hugo Robert (1,85 m) est la quatrième recrue du club nordiste. Il débarque après Guillaume Robail (attaquant de 23 ans), Valentin Lamiaux (milieu offensif de 32 ans) et Toavina Rambeloson (défenseur de 27 ans). Le natif de Lens avait évolué avec la section U19 et l’équipe B du Racing Club entre juillet 2013 et août 2017, avant de filer librement, au terme de son contrat.